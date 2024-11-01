Водночас Alan Wake 2 все ще не відбив свій бюджет.

Remedy Entertainment представила фінансовий звіт, у якому розповіла про свої майбутні розробки

Головною новиною стало те, що повноцінне виробництво Control 2 почнеться у 2025 році. Наразі в гру вже додано основні ключові функції, і робота активно триває. Студія також підтвердила, що Annapurna Pictures профінансувала половину виробничого бюджету проєкту і отримала права на екранізацію Control і Alan Wake.

Крім того, кооперативний шутер FBC: Firebreak перебуває в активній фазі розроблення, а команда фокусується на поліпшенні ігрового процесу та інтерфейсу. Гра має вийти 2025 року на всіх ключових платформах, включно з PC і консолями нового покоління.

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Alan Wake 2 також залишається в центрі уваги, практично відбивши витрати на розробку. У жовтні гра отримала перше доповнення The Lake House і спеціальне фізичне видання.

Дохід студії за період, що закінчився 30 вересня, досяг 17,9 мільйона євро, що на 128,6% більше порівняно з минулим роком. До цього Remedy стикалася зі збитками в попередніх звітах. Як зазначив генеральний директор Теро Віртала, основна частина доходів надійшла від роялті з продажів Control і оригінального Alan Wake, тоді як новий Alan Wake II поки що не почав приносити істотного доходу.

Про ремейки Max Payne нічого нового не повідомили, розробка триває в запланованому темпі.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що режисер Пол Андерсон планує екранізувати серію рейкових шутерів House of the Dead. Над картиною також працюватиме Джеремі Болт, який продюсував адаптації Resident Evil від Андерсона.

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