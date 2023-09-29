У Remedy наголосили, що це великий проєкт, який об'єднає відразу дві гри.

У квітні 2022 року стало відомо, що студія Remedy розробляє ремейки перших двох частин Макса Пейна. Вони ж є авторами оригінальних ігор.

В інтерв'ю напередодні виходу Alan Wake 2 сценарист Сем Лейк, який подарував свою зовнішність Максу Пейну, торкнувся теми довгоочікуваних ремейків. За його словами, це масштабний проєкт, який об'єднує відразу дві гри та вимагає багато сил й часу на розробку.

Навіть якщо мова йде про старі ігри, тільки подумавши про те, щоб привести їх у відповідність з сучасними стандартами і об'єднати в одне ціле, можна зрозуміти, що це великий, великий проект – розповів Сем Лейк.

В рамках анонсу навесні 2022-го Remedy згадувала, що обидва ремейки вийдуть в єдиному бандлі. Тепер же, судячи з усього, Max Payne 1 і 2 об'єднають в одну гру.

У письменника також поцікавилися, чи буде головний герой змальований з нього, як це було в оригінальних частинах. На це питання Лейк нічого не відповів, але зазначив, що доведеться дочекатися виходу проєкту, щоб отримати бажану відповідь.

Відомо, що ремейк(и) створюється для ПК та консолей поточного покоління, але дати релізу, на жаль, поки немає. Розробка проходить під наглядом Rockstar Games, яка володіє правами на франшизу Max payne.

Як може виглядати ремейк Max Payne 2 на UE 5: фанатський концепт

А поки Remedy готується до швидкого виходу Alan Wake 2, який відбудеться вже 27 жовтня. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що сиквел отримає офіційну українську локалізацію.

Окрім ремейка перших двох частин Max Payne та Alan Wake 2, в розробці у Remedy знаходиться сиквел Control, мультиплеєрний спін-офф Control, а також мультиплеєрна гра-сервіс Vanguard.

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