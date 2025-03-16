У грі одночасно перебували 1.82 мільйона гравців.

Counter-Strike 2 досягла нового піку онлайну, зібравши рекордні 1 824 989 одночасних. Цей показник відзначила і сама Valve у себе в соціальних мережах.

Це не тільки абсолютний рекорд для самої CS2, а й найкращий результат серед усіх версій Counter-Strike, включно з CS:GO, яка поступилася місцем новому проєкту у вересні 2023 року. Попередній максимум був зафіксований у травні 2023-го, коли гра перебувала у стадії закритого тестування, тоді в неї одночасно зайшли 1,81 мільйона осіб.

З цим досягненням Counter-Strike 2 вийшла на четверте місце за кількістю одночасних гравців за всю історію Steam. Водночас гра не отримувала великих оновлень останніми тижнями, а останньою значущою подією став запуск другого сезону прем'єр-режиму 29 січня.

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Раніше ми розповідали, що загальна вартість скінів у Counter-Strike 2 досягла 4.3 мільярдів доларів. Bloomberg зазначає, що цифрова косметика наразі єдиний актив, який продовжує зростати, на відміну від індексу S&P 500 і криптовалют.

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