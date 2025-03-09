Загальна вартість скінів Counter-Strike 2 досягла 4,3 млрд доларів на тлі рішень Трампа

Поки S&P 500 і криптовалюти падають, скіни продовжують дорожчати.

Ринок скінів Counter-Strike 2 вперше перевищив позначку в 4,3 мільярда доларів, встановивши новий рекорд. Попередній пік був зафіксований у квітні 2023 року.

Bloomberg зазначив, що ринок цифрових косметичних предметів Counter-Strike 2 продовжує зростати, незважаючи на падіння традиційних фінансових активів, таких як індекс S&P 500 і криптовалюти. На думку видання, на спад останніх вплинули введення торговельних мит Дональдом Трампом і його плани зі створення стратегічного резерву біткоїнів. Однак ці фактори не зачіпають цифрову економіку CS2, яка розвивається за власними законами.

Аналітики пояснюють зростання унікальною природою економіки скінів: ціну формують рідкісність предметів, активність гравців і непередбачувані ринкові чинники: "Економіка цифрових активів живе за власними правилами", - зазначає Юст ван Дрейнен, голова аналітичної компанії Aldora.

Відео дня

Деякі скіни в CS2 дійсно оцінюються дуже високо. Наприклад, у червні минулого року унікальний вигляд для AK-47 пішов з торгового майданчика за рекордні мільйон доларів.

Раніше ми розповідали, що Steam поставив новий рекорд за кількістю одночасних гравців. Після релізу Monster Hunter Wilds на платформі перебували 40 мільйонів осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: