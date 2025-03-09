Загальна вартість скінів Counter-Strike 2 досягла 4,3 млрд доларів на тлі рішень Трампа

Ринок скінів Counter-Strike 2 вперше перевищив позначку в 4,3 мільярда доларів, встановивши новий рекорд. Попередній пік був зафіксований у квітні 2023 року.
Bloomberg зазначив, що ринок цифрових косметичних предметів Counter-Strike 2 продовжує зростати, незважаючи на падіння традиційних фінансових активів, таких як індекс S&P 500 і криптовалюти. На думку видання, на спад останніх вплинули введення торговельних мит Дональдом Трампом і його плани зі створення стратегічного резерву біткоїнів. Однак ці фактори не зачіпають цифрову економіку CS2, яка розвивається за власними законами.
Аналітики пояснюють зростання унікальною природою економіки скінів: ціну формують рідкісність предметів, активність гравців і непередбачувані ринкові чинники: "Економіка цифрових активів живе за власними правилами", - зазначає Юст ван Дрейнен, голова аналітичної компанії Aldora.
Деякі скіни в CS2 дійсно оцінюються дуже високо. Наприклад, у червні минулого року унікальний вигляд для AK-47 пішов з торгового майданчика за рекордні мільйон доларів.
Раніше ми розповідали, що Steam поставив новий рекорд за кількістю одночасних гравців. Після релізу Monster Hunter Wilds на платформі перебували 40 мільйонів осіб.