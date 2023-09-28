Гру перевели на рушій Source 2, переробили графіку і звук, а також деякі механіки.

Valve після місяців бета-тестування випустила фінальну версію Counter-Strike 2. Нова версія головного онлайнового шутера повністю замінила собою CS:GO – останньої більше немає в Steam.

Найважливіше нововведення – шутер перевели на рушій Source 2. Він приніс в гру нові інструменти і технології рендера, також оновилася графіка і звук. А ще підштовхнув дизайнерів Valve переробити деякі карти.

З інших нововведень:

Повністю змінили механіку роботи димових гранат – якщо раніше в CS дим існував як окрема текстура, яка закриває видимість гравцям, то тепер "смокі" реагують на світло, постріли і вибухи, а також взаємодіють з оточенням. Те ж саме працює з осколковими гранатами.

Нова система зарахування – сабтік: тепер постріли і руху реєструються миттєво.

Інтерфейс став більш сучасним, а меню закупівлі більше не кругле.

Змінили кількість раундів у матчі – тепер їх не 30, а 24. Для перемоги потрібно виграти 13. Також з'явилася нова система рейтингу: щоб його підвищувати, потрібно грати в прем'єр-режимі.

Counter-Strike 2 – це безкоштовне оновлення CS:GO в Steam. Після завантаження апдейта Global Offensive в бібліотеці перетвориться в CS2. Таким чином, зіграти в CS:GO більше буде не можна.

Релізний трейлер Counter-Strike 2

Раніше в цьому місяці студія Respawn вирішила "оживити" Titanfall 2: давно забутий, але один з найкращих шутерів від першої особи. Гра отримала велике оновлення, яке принесло безліч корисних змін та повернуло інтерес до неї у геймерів.

А вже наступного місяця, за чутками, відбудеться анонс GTA 6 – з релізом рівно через рік. Очікується, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі, а одним з головних героїв вперше стане дівчина.

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