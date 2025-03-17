Розробкою займаються творці мода Classic Offensive.

Група моддерів Midnight Madness анонсувала CS: Legacy, самостійний ремейк Counter-Strike 1.6 на рушії Source SDK 2013. Це буде не мод для CS 2, а повноцінна окрема гра, зауважують розробники.

Автори обіцяють максимально точне відтворення геймплея культового шутера з оновленими текстурами, анімаціями та звуками, а також переробленими системами рендерингу та шейдерів.

Трейлер CS: Legacy викликав захват серед фанатів. Один із глядачів прокоментував: "Не можу повірити, що всі мої дитячі спогади тепер у 4K".

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Реліз CS: Legacy в ранньому доступі заплановано на 2025 рік. Розробники обіцяють ділитися новими подробицями в міру готовності проєкту.

CS: Legacy - не єдина спроба повернути Counter-Strike 1.6 до життя. У паралельній розробці від тих самих авторів перебуває Classic Offensive, мод, який переносить 1.6 у Global Offensive. Однак доля цього проєкту виявилася непростою: його вже двічі блокували, і Valve поки не дає чіткого сигналу, чи готова вона підтримувати подібні ініціативи.

Раніше ми розповідали, що Counter-Strike 2 побила власний рекорд за одночасним онлайном, у гру грали 1.82 мільйона осіб.

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