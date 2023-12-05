Апдейт 2.1 став прощальним подарунком від CDPR для фанатів. У гру нарешті з'явилось повноцінне метро, також була поліпшена графіка і виправлені помилки.

5 грудня 2023 року CD Projekt RED випустила оновлення 2.1 для Cyberpunk 2077. Як запевнили поляки, це "останній великий апдейт" для їх рольової гри, яка надійшла в продаж три роки тому.

Нововведень значна кількість – від повноцінного метро, в якому можна їздити, і можливості слухати радіо прямо під час ходьби по місту, до нових романтичних активностей і поліпшень графіки.

Також автори допрацювали бої з босами, зробивши їх куди сильніше, включаючи Смешера. Ще в гру додали кішок і відразу п'ять мотоциклів, а версія для ПК відтепер підтримує геймпад DualSense. Про всі нововведення розробники раніше розповіли у себе на сайті.

Крім того, сьогодні день виходу Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – найкращої версії гри з сюжетним доповненням Phantom Liberty і апдейтом 2.1. Видання доступне на фізичних носіях і в "цифрі" для ПК, а також консолей поточного покоління PS5 і Xbox Series X|S.

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 у 2020 році обернувся для CD Projekt репутаційною катастрофою. На консолях минулого покоління, PS4 і Xbox One, в силу своєї технологічності гра виявилася практично непрацюючою. Геймплей супроводжувався незліченними багами, тривалими завантаженнями текстур, глітчами, вильотами і загальною низькою якістю графіки.

Дійшло навіть до того, що Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store, а всім купив гру дозволили повернути кошти. Незважаючи на шквал хейту, CDPR не відмовилася від підтримки Cyberpunk 2077 і відполірувала проєкт до того стану, який і обіцяла на релізі, хоч це й зайняло майже три роки.

Тепер студія зосередиться на створенні нових проєктів, включаючи нового "Відьмака" і сиквел "Кіберпанку", відомого під кодовою назвою Orion. CDPR говорила, що націлена на розвиток всесвіту Cyberpunk, подібно до The Witcher.

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