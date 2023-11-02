Працюючи над новим кіберпанковим екшеном, розробники прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну The Witcher.

Наприкінці вересня відбувся реліз Phantom Liberty – сюжетного доповнення для Cyberpunk 2077. Разом з оновленням під номером "2.0" воно стало останнім у контексті життєвого циклу гри. Тепер гравці в очікуванні майбутнього сиквела Кіберпанку – проєкту під кодовою назвою Orion.

У свіжому інтерв'ю PC Gamer наративний директор CD Projekt Ігор Саржинський поділився баченням поляків щодо розвитку всесвіту Cyberpunk. Працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, подібну до "Відьмака".

Кожна частина історії Геральте сильно відрізнялася від попередньої. Те ж саме в CD Projekt RED хочуть бачити і у випадку з Cyberpunk. Поляки спромоглись на неабиякий ріст між оригінальним "Відьмаком" 2007-го і його продовженням, й тим паче в The Witcher 3: Wild Hunt, який вважається однією з найкращих відеоігор в історії.

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Cyberpunk 2077 стала першою для нас грою в Sci-Fi сеттингу з новими для нас механіками, тоном розповіді, темами і художнім напрямком. Щось вдалося реалізувати відразу, зокрема, дизайн Найт-Сіті, музику, інтерактивний аспект. Щось довелося допрацьовувати після. Тепер все гармонійно – зазначив Саржинський.

Випуск доповнення Phantom Liberty став наступним кроком з розвитку всесвіту Cyberpunk. А в Cyberpunk 2 нас чекають по-справжньому захопливі перестрілки з використанням науково-фантастичних здібностей. У CD Projekt RED хочуть створити бойову систему, що перевершує всі попередні.

Також розробник визнає необхідність поліпшення світу гри. Незважаючи на чудовий Найт-Сіті, ілюзія живого світу була недостатньою при релізі гри. Але робота над помилками буде виконана. І натякнув, що у сиквелі автори продовжать робити акцент на ефекті занурення, тобто гра збереже вигляд від першої особи.

Однак геймерам доведеться набратися терпіння, оскільки до виходу сиквелу Cyberpunk 2077, відомого під кодовою назвою Orion, ще далеко. Зараз тайтл знаходиться на стадії концептуального проєктування, а всі сили CDPR спрямовані на нового "Відьмака", який вийде приблизно в 2025 році.

Раніше стало відомо, що розвиток всесвіту Cyberpunk 2077 не зупиниться на одних лише іграх. Успіх Аніме Cyberpunk: Edgerunners надихнув розробників на створення повноцінного серіалу або навіть фільму. За його виробництво візьмуться автори "Справжнього детектива" і "Містера Робота".

Цікаво, що йдеться не про екранізацію самої гри Cyberpunk 2077 з Ві, Джонні та іншими добре відомими нам персонажами – адаптація розповість абсолютно нову історію, але в тому ж всесвіті.

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