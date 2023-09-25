Поляки виконали величезну роботу над візуальною складовою гри.

На YouTube з'явилося велике відео з порівнянням релізної збірки "Кіберпанку" від 2020 року і версії з оновленням "2.0", яке вийшло декілька днів тому.

З моменту релізу Cyberpunk 2077 отримав більше ніж 15 великих патчів й ще більше хотфіксів. Наприклад, на релізі в грі навіть не було можливості прострілювати шини у машин – тепер це можна зробити. Орім переробки механік та систем є й різні дрібні поліпшення, включаючи оновлену модельку Сільверхенда.

Як Cyberpunk 2077 змінився за три роки:

Штучний інтелект став більш адекватним. Тепер NPC реагують на постріли або напад, а водії навчилися об'їжджати перешкоду. Ну а копи більше не з'являються з нізвідки, як в оригіналі.

Розробники серйозно попрацювали над ігровою фізикою – вода і скло в машинах набагато краще реагують на постріли чи удари.

Також поляки виконали величезну роботу над візуальною складовою гри. Деталізація оточення і моделей персонажів помітно зросла, а трасування променів дозволило реалізувати більш реалістичне освітлення.

Оновили моделі Джонні Сільверхенда та інших персонажів.

Переробили ряд механік, включаючи дерево навичок, додали підтримку DLSS версії 3.5, бої на транспорті і багато іншого.

Це лише незначні зміни, які відбулися з Cyberpunk 2077 за останні три роки. А вже 26 вересня в гру завезуть купу нового контенту – відбудеться реліз сюжетного доповнення Phantom Liberty. Доповнення відкриє в Cyberpunk 2077 ще один, абсолютно новий район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Нагадаємо, що реліз Cyberpunk 2077 взимку 2020 року обернувся для CD Projekt репутаційною катастрофою. На консолях минулого покоління, PS4 і Xbox One, гра виявилася практично неробочою. Геймплей супроводжувався незліченними багами, тривалими завантаженнями текстур, глітчами, вильотами гри і загальним низькою якістю графіки.

Дійшло навіть до того, що Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store, а всім купили гру дозволили оформити повернення коштів. Попри хвилю хейта, CDPR не відмовилася від підтримки Cyberpunk 2077 і відполірувала проєкт до досконалості. І навіть додала в нього українську текстову локалізацію.

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