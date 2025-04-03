Розкрито всі характеристики Nintendo Switch 2: процесор, батарея і багато іншого

У продаж нова консоль надійде 5 червня за ціною від 470 євро.

На початку квітня Nintendo анонсувала нову портативну консоль Switch 2. На презентації розповіли про характеристики й можливості нової консолі, але деякі деталі стали відомі вже після заходу.

Усі характеристики Nintendo Switch 2 з'явилися на сайті Nintendo. Компанія підтвердила, що консоль оснащується "спеціальним процесором NVIDIA", як і повідомляли численні витоки. Щоправда, жодних подробиць про чип поки що немає.

Кількість ОЗП теж не вказується. Вбудованої пам'яті стандарту UFS буде 256 ГБ (замість 32 ГБ у першого покоління Switch). Заявляється сумісність з картками microSD Express ємністю до 2 ТБ. Звичайні microSD можна буде використовувати "тільки для копіювання знімків екрана і відео зі Switch".

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Оновленої начинки Switch 2 має вистачати для запуску ігор з роздільною здатністю до 4K і 60 fps під час підключення консолі до док-станції. У портативному режимі гра видаватиме 1080p@120 fps максимум. Сама док-станція забезпечена додатковим охолодженням.

Новий 7,9-дюймовий дисплей підтримує змінну частоту оновлення (VRR) до 120 Гц і HDR10 - доступний як у портативному, так і в стаціонарному режимі.

Консоль отримала Wi-Fi 6 і підтримку 3D-звуку, як на PlayStation 5. На док-станції є два порти USB 2.0, HDMI і LAN.

Що стосується автономності, у Switch 2 батарея на 5220 мАг – помітно більше, ніж у першого покоління (4310 мАг). Але через збільшене енергоспоживання, Switch 2 може працювати від батареї менше, ніж перша консоль. За оцінкою самої Nintendo, Switch 2 працює на одній зарядці 2-6.5 години залежно від навантаження, у першій Switch цей показник був у районі 4.5-9 годин.

У Nintendo підкреслюють, що це "грубі оцінки", а реальний час роботи сильно залежить від самої гри і обраного графічного режиму. Компанія не стала розповідати, як швидко конкретні ігри можуть розряджати батарею пристрою.

Свій акумулятор буде і у контролерів Joy-Con 2 – на 500 мАг. Вони працюватимуть на одній зарядці 20 годин.

Нагадаємо, у продаж Nintendo Switch 2 надійде 5 червня за ціною від 470 євро (~20 000 грн). Деякі ігри, до речі, подорожчають. Наприклад, за картридж Mario Kart World доведеться заплатити 90 євро, а цифрові копії коштуватимуть 80 євро. Ціни на ігри будуть, схоже, виставлятися індивідуально.

На презентації Nintendo From Software представила свою нову гру – The Duskblood. Тайтл позиціюється як PvPvE-екшен із сильним акцентом на онлайн-мультиплеєр і вийде тільки на Switch 2.

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