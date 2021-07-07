Акція триватиме до 22 липня.

Сьогодні в PS Store почався розпродаж під назвою "Планета знижок". Ціни було знижено на більш ніж 470 тайтлів, включаючи ігри для PS5 та ексклюзиви PlayStation. Акція триватиме до 22 липня.

Найцікавіші пропозиції розпродажу "Планета знижок" в PS Store

Rise of the Tomb Raider – 189 грн (знижка 80%);

Little Nightmares (Complete Edition) – 249 грн (знижка 75%);

Doom Eternal (Deluxe Edition) – 857 грн (знижка 67%);

Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%);

Resident Evil 2 – 479 грн (знижка 60%);

Assassin's Creed Rogue – 239 грн (знижка 60%);

Assassin's Creed III Remastered – 329 грн (знижка 60%);

Control – 559 грн (знижка 60%);

Godfall (PS5) – 1099 грн (знижка 50%);

Terraria – 309 грн (знижка 50%);

Grand Theft Auto: the Trilogy – 554 грн (знижка 50%);

Resident Evil 7 – 324 грн (знижка 50%);

Yakuza: Like a Dragon (Hero Edition) – 1079 грн (знижка 40%);

BioShock Remastered – 411 грн (знижка 25%).

До свіжого розпродажу потрапили також й ексклюзиви PlayStation, серед яких наступні тайтли:

Persona 5 – 539 грн (знижка 70%);

Days Gone – 699 грн (знижка 65%);

Ratchet & Clank (2016) – 259 грн (знижка 60%);

Uncharted: The Nathan Drake Collection (Перші три частини) – 259 грн (знижка 60%);

God of War III Remastered – 324 грн (знижка 50%);

Dreams – 599 грн (знижка 50%);

The Last of Us Remastered – 324 грн (знижка 50%);

The Last of Us: Left Behind – 164 грн (знижка 50%);

Shadow of the Colossus – 559 грн (знижка 50%).

Також окремо в PS Store почався розпродаж зі знижками до 70% на доповнення. Ціни були знижені на DLC до The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey, Dying Light та інших ігор.

Нагадаємо, що передплатникам сервісу PS Plus в липні доступні безкоштовно чотири гри: ремастер Virtua Fighter 5, пригодницький стелс-екшен Plague Tale: Innocence, шутер Call of Duty Black Ops 4 та аркадний симулятор реслінгу WWE 2K Battlegrounds.

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Автор: Сергій Коршунов