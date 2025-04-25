Ця оновлена версія Days Gone, яка вийшла 2019 року і за цей час стала культовою серед шанувальників.

Bend Studio випустила Days Gone Remastered – оновлену версію зомбі-бойовика у відкритому світі, який вийшов ще у 2019 році. Версія ремастера для PlayStation 5 обійдеться в $10, на ПК все трохи складніше.

Графічні поліпшення, реалізовані у версії Days Gone для PlayStation 5, з'явилися на ПК безкоштовно – вони включені в білді 18212596. Гравці отримали поліпшену графіку, доопрацьоване освітлення, нову симуляцію атмосфери/неба, нові спеціальні можливості та підтримку DualSense.

Крім того, на ПК вийшло доповнення Broken Road, яке додає в гру новий контент: наприклад, режим "Натиск орди", у якому необхідно виживати хвилі супротивників, а також можливість швидкісного проходження і режим Permadeath. Доповнення коштує $10 (300 грн).

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Повна вартість Days Gone Remastered становить 50 доларів (~1199 грн). Власники Days Gone для PS4, цифрової або фізичної, можуть поліпшити її до ремастера за 10 доларів.

Поки що випуск оновленої версії Days Gone не призвів до суттєвого зростання аудиторії гри. Зараз онлайн у Days Gone у Steam лише на кілька сотень людей вищий, ніж у той самий час 24 квітня. Судячи з усього, зараз геймерам цікаві зовсім інші ігри, наприклад, Clair Obscur Expedition 33 і ремастер Oblivion.

Коротко про Days Gone

Days Gone – це екшен від третьої особи в антуражі постапокаліпсису. Події гри розгортаються через два роки після глобальної пандемії, яка перетворила більшу частину населення планети на "фріків" (місцевий аналог зомбі).

Головним героєм виступає найманець Дікон Сент-Джон – колишній член байкерського угруповання "Скажені пси". У грі можна досліджувати відкритий світ на мотоциклі, шукати табори тих, хто вижив, і битися з "фріками".

Гра полюбилася багатьом гравцям та певною мірою стала культовою серед шанувальників. Раніше розробники Days Gone розповіли, яким могло б бути продовження гри.

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