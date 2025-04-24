На проходження екшен-RPG піде 30-40 годин, на проходження на 100% – близько 60 годин.

24 квітня відбувся реліз Clair Obscur: Expedition 33. Дебютна гра невеликої французької студії отримала схвальні відгуки преси, і зараз посідає перше місце серед найбільш високооцінених тайтлів 2025 року за версією OpenCritic.

За словами журналістів, гра – справжнє свято для фанатів покрокової бойової системи. У рецензіях гру розхвалюють за креативність, опрацьованість і навіть порівнюють із Final Fantasy VII. А деякі навіть називають Expedition 33 "моментальною класикою".

На проходження Expedition 33 піде 30-40 годин, але для того, щоб закінчити екшен-RPG на 100%, знадобиться близько 60 годин. Гра доступна на Xbox Series X|S, PS5 і ПК, а також у Game Pass.

Відео дня

У Steam проєкт поки оцінюють не так високо – 80% позитивних відгуків. Судячи з перших відгуків, у деяких є проблеми з продуктивністю на ПК – гра може вилітати навіть на хороших збірках. Перший хотфікс уже вийшов, але повноцінного патча доведеться почекати.

Одночасно з релізом розробники випустили релізний трейлер Clair Obscur Expedition 33, який ще раз змальовує зав'язку сюжету.

"Раз на рік Художниця прокидається і малює на своєму моноліті. Виводить своє прокляте число. І кожен, чий вік збігається з числом, перетворюється на дим та зникає. Щороку цифра зменшується. Вже завтра вона прокинеться та намалює цифру "33". Ми вирушаємо в останню експедицію – знищити Художницю", - з опису гри.

Кілька днів тому Bethesda анонсувала і того самого дня випустила ремастер/ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion. Гру переробили з нуля на рушії Unreal Engine 5 і помітно покращили графіку разом з освітленням.

Тим часом Ghost of Yōtei, продовження Ghost of Tsushima, вийде 2 жовтня на PS5 – про це стало відомо з нового трейлера гри. Крім того, гра матиме спеціальне фізичне видання з маскою привида.

Вас також можуть зацікавити новини: