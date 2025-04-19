Тепер Days Gone на Playstation 5 матиме такий самий вигляд, як на ПК на максимальних налаштуваннях.

Розробники з Bend Studio розповіли, як зміниться Days Gone у ремастернутій версії. Одночасно на ПК з'явиться доповнення Broken Road, що додає ті ж нововведення, що й ремастер для консолі.

Головне, звісно, - технічні апгрейди. На стандартній PS5 буде два режими графіки: один для тих, хто хоче стабільні 60 кадрів за секунду з роздільною здатністю 1440p, і другий - з акцентом на якість картинки, де гра працює в справжньому 4K, але з обмеженням до 30 FPS. Розробники обіцяють, що візуально це відповідає ультраналаштуванням із ПК-версії.

Пізніше з'явиться ще один режим із частотою 40 FPS - компромісний варіант між плавністю та якістю.

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У власників PS5 Pro буде більше свободи. Там буде три варіанти: від 1800p при 60 FPS до поліпшеного режиму з новим апскейлінгом PSSR, це вже зі свіжих технологій, що дають змогу домогтися чіткої картинки за менших витрат ресурсів.

Глобально оновили не тільки роздільну здатність і частоту кадрів, а й візуальні ефекти. Світло, тіні, небо, все стало ближче до фотореалізму. Використовується спектральне моделювання, додали озоновий фільтр, покращили непряме освітлення, зробили ночі темнішими та небезпечнішими, а тіні - деталізованішими. На ПК все це з'явиться в патчі 1.08.

Реліз Days Gone Remastered для Playstation 5 заплановано на 25 квітня.

Раніше ми розповідали, що Sony підвищила ціни на Playstation 5 у Європі, Великій Британії, Новій Зеландії та Австралії.

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