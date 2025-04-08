Майкл Сарноскі і зрежисує картину, і напише сценарій.

Над екранізацією Death Stranding працюватиме Майкл Сарноскі, режисер атмосферного трилера "Свиня" та нещодавнього приквела "Тихе місце: День перший".

Як пише Deadline, Сарноскі не тільки зрежисує фільм, а й сам напише сценарій. Виробництвом займуться Kojima Productions і студія A24, а також Арі Астер і Ларс Кнудсен, продюсери "Сонцестояння" і "Реінкарнації", під своїм лейблом Square Peg.

Поки що жодних подробиць: ні акторів, ні фінального сюжету. Невідомо навіть, чи буде екранізація переказувати події оригінальної гри, чи запропонує окрему історію в тому ж всесвіті.

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Тим часом Кодзіма активно готується до виходу Death Stranding 2: On The Beach, реліз якого заплановано на 26 червня.

Раніше ми розповідали, що Кодзіма заздалегідь вибачився за безглуздого персонажа в Death Stranding 2: "Ви подивитеся на нього і скажете: 'Що це таке?' і, можливо, навіть викинете геймпад", - зізнається геймдизайнер.

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