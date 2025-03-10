Реліз заплановано на 26 червня.

На фестивалі SXSW 2025 відбулася презентація Death Stranding 2: On the Beach, під час якої Kojima Productions і Sony Interactive Entertainment розкрили дату виходу гри - 26 червня 2025 року на PS5. Власники розширеного видання зможуть почати проходження на два дні раніше.

Під час заходу показали десятихвилинний трейлер. У ролику представили нових персонажів, зокрема загадкового контрабандиста Ніла, а також Лікаря у виконанні Дебри Вілсон. Загалом у Death Stranding 2 з'являться 14 ключових героїв, серед яких Сем (Норман Рідус), Фреджайл (Леа Сейду), Гіггс (Трой Бейкер), Туморроу (Ель Фаннінг) та інші.

Сюжет розгорнеться через 11 місяців після фіналу першої частини. Сему Портеру Бріджесу належить подорожувати різними континентами на борту корабля Магеллан, щоб спробувати врятувати людство від вимирання, яке хоч і було відтерміновано, але все ще загрожує світу.

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Одночасно з цим він намагається з'ясувати долю Лу, своєї прийомної дочки, раніше відомої як ББ. Важливою темою гри стане сумнів у міцності створених зв'язків, відображений у ключовому слогані: "Нам не варто було з'єднуватися".

Музичний супровід знову стане важливою частиною гри. Одним із головних виконавців виступить Woodkid, відомий за "Аркейн" і режисерською версією першої частини.

Передзамовлення стартують 17 березня. Звичайне цифрове видання обійдеться в стандартні 70 доларів, Deluxe Edition - 80 доларів, а в колекційному за 230 доларів гравець отримає лист від Хідео Кодзіми, картки та 38-сантиметрову фігурку одного з чудовиськ.

Раніше Кодзіма розповідав, що в нього не було часу на традиційний монтаж цього трейлера, тому основну роботу він зробив просто в себе в голові.

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