Проходження демо займе до 12 годин.

У рамках фестивалю Steam Next Fest було представлено демоверсію незвичайної гри Erenshor, яка вже привертає увагу гравців своєю унікальною концепцією та глибоким опрацюванням світу.

Erenshor на перший погляд виглядає як класична MMORPG з відкритим світом, повним персонажів з іменами над головами. Однак гра не є багатокористувацькою; замість реальних гравців світ населяють просунуті NPC, звані "Симульованими гравцями" (SimPlayers). Ці віртуальні "гравці" імітують поведінку справжніх людей, створюючи відчуття живої спільноти без необхідності підключення до інтернету.

Розробники прагнуть передати всі принади і масштаб MMORPG, але без типових для жанру часових витрат і тиску з боку інших гравців. В Erenshor ви починаєте свою подорож на маленькому острові, маючи лише мінімальне спорядження. Б'ючись із монстрами, виконуючи квести і досліджуючи різноманітні локації, ви поступово нарощуватимете свою силу і вплив.

Особливу увагу приділено симульованим гравцям, які володіють власними особистостями, мотивацією і ставленням до вас та інших NPC. Вони прокачуватимуться разом з вами, знаходитимуть нові предмети, проситимуть поділитися здобиччю, вступатимуть і виходитимуть з гільдій, а також запрошуватимуть вас у спільні рейди проти босів. Їхня поведінка динамічна і залежить від ваших дій і взаємодій з ними.

Бойова система в Erenshor вимагає продуманої стратегії і тактики. Кожен бій може стати випробуванням, тому важливо враховувати позиціювання, можливості супротивника і план дій на випадок непередбачених обставин. Після перемоги над ворогами ви зможете зібрати цінні трофеї, зокрема рідкісні та легендарні предмети. Якщо бажаний предмет не випав, завжди можна повернутися і спробувати знову, адже всі NPC і монстри з часом відроджуються.

Цікавою особливістю є можливість атакувати будь-якого NPC, що впливає на систему фракцій і може змінити ваше становище у світі. Наприклад, знищення цілого міста може зробити вас ізгоєм в одному регіоні, але відкрити нові можливості в іншому.

Гра пропонує тисячі унікальних предметів, безліч класів і можливостей для розвитку персонажа. Окремо варто відзначити відсутність мікротранзакцій, все спорядження і здібності видобуваються виключно ігровим шляхом.

Нещодавно Erenshor отримала оновлення Shivering Steps, яке додало 12 годин нового контенту: нові квести, шість нових босів, додаткових симульованих гравців і поліпшення в механіках, як-от видобуток ресурсів і крафт.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що довгобуд Squadron 42 нарешті добереться до релізу в 2026 році. Розробники показали цілу годину геймплея з катсценами, в яких знялися Марк Хемілл і Генрі Кавілл.

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