Lies of Р привернула увагу аудиторії ще після анонсу. У цьому Soulslike відчувалося натхнення Bloodborne, а химерна атмосфера і різноманітний геймплей тільки посилили градус очікувань. Минулого тижня проєкт отримав демоверсію, яка привернула величезну кількість людей. Такий ажіотаж натякає, що у ігор FromSoftware з'явився гідний послідовник і навіть конкурент.
Розробники зі студії Neowiz поділилися статистикою на офіційному акаунті гри в Twitter. Демоверсію завантажили понад 1 мільйон разів на всіх платформах. Не менш вражаючими показниками Lies of P відзначилася на Twitch. На піку за трансляціями гри одночасно спостерігали 170 тисяч глядачів. Для демоверсії це дуже суттєва статистика.
А ще Lies of P змогла вибитися в тренди Twitter з ігрової тематики. Вона посіла третє місце, змістивши мастодонтів, які постійно обговорюються на майданчику. Демоверсія проєкту буде доступна до 27 червня.
Lies of P — основні деталі
- Це екшен-RPG в дусі ігор студії FromSoftware, зокрема, Bloodborne. Події сюжету розгортаються у вигаданому місті Крат, виконаному в атмосфері Прекрасної епохи.
- Історія стане вільним переказом казки про Піноккіо. Хід розповіді буде залежати від рішень головного героя, який в спілкуванні з персонажами може брехати або говорити правду.
- У боях знадобиться адаптуватися до ворогів і заучувати їх патерни поведінки. Справитися з усіма випробуваннями допоможе підбір зброї, протезів і прокачування персонажа.
- Lies of P вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.