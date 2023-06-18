Схоже, у ігор FromSoftware з'явився гідний послідовник.

Lies of Р привернула увагу аудиторії ще після анонсу. У цьому Soulslike відчувалося натхнення Bloodborne, а химерна атмосфера і різноманітний геймплей тільки посилили градус очікувань. Минулого тижня проєкт отримав демоверсію, яка привернула величезну кількість людей. Такий ажіотаж натякає, що у ігор FromSoftware з'явився гідний послідовник і навіть конкурент.

Розробники зі студії Neowiz поділилися статистикою на офіційному акаунті гри в Twitter. Демоверсію завантажили понад 1 мільйон разів на всіх платформах. Не менш вражаючими показниками Lies of P відзначилася на Twitch. На піку за трансляціями гри одночасно спостерігали 170 тисяч глядачів. Для демоверсії це дуже суттєва статистика.

А ще Lies of P змогла вибитися в тренди Twitter з ігрової тематики. Вона посіла третє місце, змістивши мастодонтів, які постійно обговорюються на майданчику. Демоверсія проєкту буде доступна до 27 червня.

Відео дня

Lies of P — основні деталі

Це екшен-RPG в дусі ігор студії FromSoftware, зокрема, Bloodborne. Події сюжету розгортаються у вигаданому місті Крат, виконаному в атмосфері Прекрасної епохи.

Історія стане вільним переказом казки про Піноккіо. Хід розповіді буде залежати від рішень головного героя, який в спілкуванні з персонажами може брехати або говорити правду.

У боях знадобиться адаптуватися до ворогів і заучувати їх патерни поведінки. Справитися з усіма випробуваннями допоможе підбір зброї, протезів і прокачування персонажа.

Lies of P вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: