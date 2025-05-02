Розробники опублікували заяву, в якій назвали нову дату – 26 травня 2026 року.

Rockstar засмутилавсіх, хто чекав на GTA 6 у 2025 році – реліз гри відклали до 26 травня 2026 року на PS5 і Xbox Series S/X. Версію екшену для ПК поки що не анонсували, але очікується, що вона вийде протягом року після релізу на консолях.

У своєму пості розробники заявили, що їм потрібен додатковий час на випуск максимально якісного продукту, на який фанати очікують.

Нам дуже шкода, що дата виходу виявилася пізніше, ніж ви очікували. Інтерес і наснага, які викликає нова частина Grand Theft Auto, по-справжньому зворушили всю нашу команду. Ми дякуємо вам за вашу підтримку і терпіння, поки ми завершуємо роботу над грою. З кожною новою грою наша мета завжди була – не просто виправдати, але перевершити ваші очікування, і Grand Theft Auto VI не стане винятком. Сподіваємося, ви зрозумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб випустити продукт того рівня якості, на який ви чекаєте і заслуговуєте – йдеться в заяві Rockstar Games.

Спочатку реліз ГТА 6 планувався на осінь 2025-го, але у видавництві Take-Two натякали на те, що гру все-таки можуть відкласти, якщо Rockstar знадобиться більше часу.

Відео дня

GTA 6: що відомо про найочікуванішу гру в історії

Дія розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. На нас чекає два протагоністи – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як "сучасні Бонні та Клайд".

Про геймплей поки що все не дуже зрозуміло. У єдиному на сьогодні трейлері показали нарізки кат-сцен, різні локації з краєвидами Вайс-Сіті та низку ігрових активностей, які властиві серії Grand Theft Auto.

Є інформація, що GTA 6 Online продаватиметься окремо від основної гри за меншу вартість. З огляду на досвід Red Dead Redemption 2 Online, такий варіант дійсно можливий.

Вас також можуть зацікавити новини: