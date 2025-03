Baby Steps стане справжнім симулятором ходьби, де гравцеві потрібно буде контролювати кожен крок головного героя.

Геймдизайнер Беннет Фодді, відомий за Getting Over It, готує нову гру, натхненну Death Stranding.

У Baby Steps, розробленій разом із Гейбом Куцілло (Ape Out) і Меттом Боком, гравець бере під контроль 30-річного неробу, змушеного досліджувати природу. Геймплей будується на тому, що кожен рух персонажа потрібно контролювати вручну, по суті, це буквально симулятор ходьби.

Хоча механіка пересування залишається нарочито незграбною, як і в минулих роботах Фодді, сам розробник запевняє, що цього разу не збирався мучити гравців. "Можна влаштувати собі челендж, якщо хочеться. Але Baby Steps більше тяжіє до аркадного стилю з надійним управлінням".

Гра не вимагає страждань, але дозволяє їх влаштувати. Фодді пояснює: "Камінь залишається каменем, дерево залишається деревом - вони просто є. Це ви в якийсь момент вирішуєте: 'А чому б не спробувати сюди залізти?'. І тоді самі створюєте собі складність".

Baby Steps вийде наприкінці 2025 року. У гри вже є сторінка в Steam.

Раніше ми розповідали, що симулятор наркоторгівлі в дусі серіалу "Пуститися берега" став новим хітом Steam. Піковий онлайн перевалив за 140 тисяч геймерів усього за два дні після релізу.

