Розробники випустили перший тизер, щоправда, дати релізу поки що немає.

Розробники Diablo готують колаборацію з легендарною мангою "Берсерк" за авторством Кентаро Міури. І це майже все, що ми знаємо на цей момент.

В анонсуючому ролику персонаж класу Варвар з Diablo, який одягнув костюм Гатса та взявши його гігантський меч, бореться з групою монстрів. Ймовірно, так у Blizzard натякнули на те, чого саме варто очікувати геймерам у рамках колаборації.

Розробники не розкрили точну дату релізу і подробиці оновлення, але є припущення, що колаборація торкнеться двох ігор: Diablo IV і Diablo Immortal. У всякому разі, ролик із тизером колаборації Diablo і "Берсерк" було опубліковано на каналах обох проєктів.

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На початку квітня команда Diablo 4 представила дорожню карту оновлень на місяці, що залишилися до 2025 року. З неї випливає, що цього року проєкт отримає ще три сезони, а друге повноцінне DLC, яке поки що не має назви, вийде тільки у 2026 році.

Найближчий сезон, "Повернення Беліала" стартує вже 29 квітня. У ньому, крім іншого, геймерам слід очікувати зміни балансу складності, перероблення бойового пропуску, нових босів, свіжі завдання і вміння та багато іншого.

Diablo 4 вийшла влітку 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S. Середній бал гри, за даними сайту OpenCritic, становить 88 балів зі 100. А ось у Steam користувацький рейтинг становить лише 71%.

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