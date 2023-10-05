На ту ж дату намічено старт 2-го сезону та реліз масштабного оновлення RPG від Blizzard.

Рольовий екшен Diablo 4 став наступним тайтлом Blizzard, який добереться до Steam. Причому, відбудеться це вже зовсім скоро – 17 жовтня. В цей же день в самій грі стартує другий сезон, "Сезон крові".

На сторінці Diablo 4 в магазині Valve можна додати тайтл в список бажаного: при повноцінному запуску користувачам прийде сповіщення. Передзамовити гру поки не можна.

Однак для тих, хто вже придбав гру на платформі Blizzard, Battle.net, є погані новини: перенести гру в Steam не вийде. Таким чином, доведеться купувати її ще раз.

На 17 жовтня також призначено й масштабне оновлення для Diablo IV, яке привнесе ряд нововведень та поліпшень. Наприклад, рівні популярності стануть загальними для всіх персонажів, а в схованці та інвентарі з'являться фільтри й пошук по предметах. Ще з'явиться можливість позначити важливі предмети в інвентарі.

Diablo 4 – друга гра від Blizzard в Steam. Overwatch 2 з'явилася на суперницькій платформі у серпні цього року. Наразі не підтверджено, які наступні ігри від розробників вийдуть в Steam, але такі точно будуть.

Що потрібно знати про Diablo IV

Це продовження легендарної серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше ніж 150 підземель, випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і знаходження якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшов 6 червня 2023 року на PlayStation, Xbox та ПК. Середня оцінка на OpenCritic становить 88 балів зі 100.

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