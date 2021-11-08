Це стало можливо завдяки наборам раннього доступу.

Масштабна гоночна гра Forza Horizon 5 вийде тільки завтра, 9 листопада. Однак користувачі, які придбали видання Premium Edition і Premium Add-ons Bundle, отримали доступ до проекту три дні тому. Цим скористалися хакери, щоб зламати новинку. Вони вже підготували піратські збірки Forza Horizon 5, в яких поліпшили її технічну складову.

Свіжа гонка від Playground Games і Xbox Game Studios не оснащена DRM-захистом Denuvo. А стандартні технології проти злому зазвичай не зупиняють хакерів. За підготовку піратського релізу Forza Horizon 5 відповідальна дівчина-хакер Empress. Раніше вона прославилася тим, що подолала захист Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 і Assassin's Creed Valhalla. До неї ніхто із зловмисників не міг зламати ці проекти.

Empress також провела роботу над помилками, які допустила Playground Games. Вона підкоригувала технічний стан Forza Horizon 5, завдяки чому гра перестала часто вилітати. Користувачі Reddit вже порадили дівчині зв'язатися з розробниками і дати їм кілька порад щодо поліпшення проекту.

Коротко про Forza Horizon 5

Як і попередні частини, гра присвячена участі в гоночному фестивалі. Цього разу він проходить у Мексиці. Користувачі можуть їздити по величезному і напрочуд деталізованому відкритому світу.

Розробники реалізували кілька біомів, динамічну зміну погодних умов і часу доби.

У Forza Horizon 5 присутні різні типи гонок, в тому числі тривалі заїзди по всій карті, і різнопланові побічні активності.

Автор: Назар Степорук