Творці популярного інді-хіта Vampire Survivors, студія poncle, анонсували нове доповнення Ode to Castlevania, присвячене серії Castlevania. Розробники називають DLC "триб'ютом усієї серії".
Доповнення обіцяє стати найбільшим в історії Vampire Survivors, привносячи в гру понад 20 нових персонажів, включно з відомими героями зі всесвіту Castlevania. На гравців також чекають щонайменше 40 видів нової зброї, 30 унікальних музичних треків і один величезний етап, який обіцяє нові випробування.
Одночасно з виходом DLC буде випущено оновлення версії 1.12 для основної гри. У цьому оновленні користувачі отримають:
- Покращений вибір музики для більш гнучкого налаштування звукового супроводу.
- Можливість відключати певні набори контенту, що дасть змогу налаштувати ігровий досвід під свої уподобання.
- Масштабування інтерфейсу для комфортнішої гри на різних пристроях.
- Нагадування про ефект аркани в меню паузи, що полегшить управління активними ефектами і здібностями.
Важливо зазначити, що розробники уточнили: у Steam нових досягнень, пов'язаних із DLC, не з'явиться.
Вихід Ode to Castlevania відбудеться 31 жовтня, доповнення буде доступне на всіх платформах.
Нагадаємо, що нещодавно розробники ще одного інді-хіта представили релізний трейлер свого першого доповнення. DLC Space Age для Factorio додасть у гру нові планети для досліджень, кожна зі своїми унікальними механіками та ворогами.
Трохи про Vampire Survivors
Vampire Survivors - інді-гра в жанрі рогалика з елементами виживання, випущена студією poncle 2021 року. Гравець керує персонажем, який б'ється з безперервними хвилями монстрів, прагнучи протриматися якомога довше і покращуючи здібності героя.
Гра стала популярною завдяки простому управлінню, геймплею, що затягує, і ретро-стилістиці. Глибока система розвитку персонажа і різноманітність комбінацій зброї забезпечують високу реіграбельність, що привернуло безліч шанувальників і зробило Vampire Survivors одним із найбільш обговорюваних інді-проектів останніх років.