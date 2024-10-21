Доповнення Ode to Castlevania вийде вже 31 жовтня.

Творці популярного інді-хіта Vampire Survivors, студія poncle, анонсували нове доповнення Ode to Castlevania, присвячене серії Castlevania. Розробники називають DLC "триб'ютом усієї серії".

Доповнення обіцяє стати найбільшим в історії Vampire Survivors, привносячи в гру понад 20 нових персонажів, включно з відомими героями зі всесвіту Castlevania. На гравців також чекають щонайменше 40 видів нової зброї, 30 унікальних музичних треків і один величезний етап, який обіцяє нові випробування.

Одночасно з виходом DLC буде випущено оновлення версії 1.12 для основної гри. У цьому оновленні користувачі отримають:

Покращений вибір музики для більш гнучкого налаштування звукового супроводу.

Можливість відключати певні набори контенту, що дасть змогу налаштувати ігровий досвід під свої уподобання.

Масштабування інтерфейсу для комфортнішої гри на різних пристроях.

Нагадування про ефект аркани в меню паузи, що полегшить управління активними ефектами і здібностями.

Важливо зазначити, що розробники уточнили: у Steam нових досягнень, пов'язаних із DLC, не з'явиться.

Вихід Ode to Castlevania відбудеться 31 жовтня, доповнення буде доступне на всіх платформах.

Нагадаємо, що нещодавно розробники ще одного інді-хіта представили релізний трейлер свого першого доповнення. DLC Space Age для Factorio додасть у гру нові планети для досліджень, кожна зі своїми унікальними механіками та ворогами.

Трохи про Vampire Survivors

Vampire Survivors - інді-гра в жанрі рогалика з елементами виживання, випущена студією poncle 2021 року. Гравець керує персонажем, який б'ється з безперервними хвилями монстрів, прагнучи протриматися якомога довше і покращуючи здібності героя.

Гра стала популярною завдяки простому управлінню, геймплею, що затягує, і ретро-стилістиці. Глибока система розвитку персонажа і різноманітність комбінацій зброї забезпечують високу реіграбельність, що привернуло безліч шанувальників і зробило Vampire Survivors одним із найбільш обговорюваних інді-проектів останніх років.

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