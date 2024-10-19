Гравці зможуть будувати заводи в космосі вже 21 жовтня.

Wube Software, розробники інді-феномена Factorio про побудову автоматизованого виробництва на невідомій планеті, представили релізний трейлер першого великого доповнення для гри: Space Age.

Метою основної гри було будівництво ракети, щоб відправити дані про місцезнаходження планети народу головного героя. DLC же додасть енд-гейм контент, тепер гравець після запуску супутника може досліджувати космос, облаштувавши виробництво на пролітаючому астероїді. За допомогою цих же платформ здійснюється міжпланетарна логістика.

У трейлері розробники показали всі нові планети, які додасть розширення. Світи вийшли справді різноманітними, тут і вулканічна планета, населена величезними черв'яками, які нагадують Шай-Хулуд із Дюни, і тропіки з надзвичайною фауною, де основним паливом стануть екзотичні фрукти, і планета, де раніше жила стародавня вимерла цивілізація. Усі світи пропонують унікальні ресурси, завдання і механіки. При цьому гравці самі зможуть обирати, в якому порядку досліджувати планети.

Реліз Factorio: Space Age заплановано на 21 жовтня. Доповнення коштуватиме 35 доларів. Разом із DLC також вийде масштабний патч 2.0 для основної гри, який серйозно переробить баланс.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що ексклюзив Playstation 5 Marvel's Spider-Man 2 вийде на ПК взимку 2025 року. Анонс відбувся рівно через рік після релізу гри на PS5.

Трохи про Factorio

Factorio - це гра пісочниця, в якій основне завдання гравця полягає в будівництві автоматизованих заводів. Почавши з мінімального набору ресурсів, гравець поступово розробляє складні виробничі ланцюжки, видобуває корисні копалини, автоматизує процеси і досліджує нові технології. Головна мета гри - створити ракету і запустити її в космос, але це лише вершина айсберга, адже розвиток інфраструктури, боротьба з ворожою фауною, а також постійне вдосконалення виробництва можуть захопити на багато годин.

Одним із ключових аспектів Factorio є можливість розв'язувати завдання та оптимізувати виробництво. Гра вимагає від гравця як стратегічного планування, так і уважного ставлення до деталей, адже кожна помилка може призвести до уповільнення всього ланцюжка або навіть його краху.

Вас також можуть зацікавити новини: