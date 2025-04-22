Робота над помилками: для Civilization 7 вийшло масштабне оновлення з новими ресурсами

Патч також трохи доповнює мультиплеєр.

Civilization 7, за відчуттями багатьох гравців, на старті виявилася більше схожою на чернетку великої гри, ніж на її фінальну форму.

За останні місяці Firaxis намагалася виправити ситуацію патчами, але по-справжньому серйозні зміни приніс сьогоднішній апдейт 1.2.0, і головною зіркою цього оновлення стали ресурси.

Тепер кожен рідкісний ресурс може стати приводом для експансії. Розробники додали десять нових видів, від лам і манго до рубінів і олов'яних покладів.

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При цьому Firaxis обмежили їхню появу у світі: цінні копалини або унікальні культури будуть зустрічатися тільки на конкретних континентах або в певних кліматичних зонах. Це означає, що ви не зможете більше просто сидіти вдома і будувати імперію в ізоляції, рано чи пізно за рідкісними ресурсами доведеться виходити у відкритий світ.

Особливо цікавою стала нова механіка Срібного флоту. Якщо важливий ресурс виявлено на землях поза вашою державою, ви можете не просто побудувати там місто або поселення, а відправити туди спеціальний загін, який забезпечить контроль над видобутком.

Ця система повністю змінює темп гри. Тепер від розміщення ресурсів залежить не тільки розвиток міст, а й дипломатія, і військові кампанії, і навіть темпи зростання населення, адже багато хто з нових ресурсів впливають на сільське господарство.

Ще однією довгоочікуваною фічею стало повернення командного мультиплеєра, який тепер відчувається набагато жвавіше і логічніше. Гравці в одній команді ділять карту, обмінюються даними про дипломатичні відносини, союзи і війни, а також можуть проводити спільні дії, при цьому без права на шпигунство.

Прогрес у технологіях і культурі залишається індивідуальним, що зберігає тактичну глибину і не перетворює союз на єдиний організм.

Раніше ми розповідали, що Civilization 7 уперше в історії серії вийде на VR. Гра проектуватиметься на стіл гравця.

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