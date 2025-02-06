"Відчуття, що це мобільна гра, поганий користувацький інтерфейс, це найгірше з того, що є в ігровій індустрії AAA", - відгук одного з гравців.

Sid Meier's Civilization VII мала стати черговою віхою в легендарній серії глобальних стратегій, але реліз серед володарів Deluxe-видання гри викликав хвилю невдоволення серед гравців.

На момент публікації новини у гри понад 1000 відгуків у Steam і вкрай низький рейтинг - всього 39%. Головні претензії фанатів стосуються застарілої графіки, незручного інтерфейсу і відчуття недопрацьованості.

Багато користувачів відзначають, що Civilization VII має вигляд альфа-версії, випущеної поспіхом. Гравці скаржаться на примітивні іконки, перевантажене меню і відсутність звичного рівня опрацювання, характерного для серії. Порівняно з релізом Civilization VI нова частина сприймається як крок назад.

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"Пара хвилин у грі, і вона здається... настільки явно незавершеною, особливо за мірками Civ. Інтерфейс - повний відстій, все виглядає супер недбало, іконки ресурсів немов із 1998 року. Civ VII потребує повного візуального перегляду інтерфейсу як мінімум, щоб хоч якось виправдати жахливий цінник у $70. Відчуття, що це мобільна гра, поганий користувальницький інтерфейс, відсутність опцій під час налаштування гри - це найгірше з того, що є в ігровій індустрії AAA. WTF, цей користувацький інтерфейс - відстій. Розширення міста - це здорово. Але чому ви можете вибирати тільки між крихітною, маленькою і стандартною картою?".

Інші гравці погоджуються, що нові механіки можуть бути цікавими, але їхня реалізація затьмарена технічними та візуальними проблемами. WillNever, який награв 2,5 години, зазначає: "Інтерфейс має такий вигляд і відчувається так, ніби був створений на альфа-стадії розробки і ніколи не доопрацьовувався або поліпшувався".

Особливо гострій критиці піддалася ціна в $70. Багато хто вважає, що за таку суму гра має бути відполірована до досконалості, а не вимагати доопрацювань після релізу.

Повний реліз Civilization 7 призначено на 11 лютого. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що сьома "Цива" також не викликала особливого захоплення й у критиків, ставши найбільш низько оціненою частиною серії.

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