Гра буде проектуватися на стіл гравця.

Розробники Civilization 7 анонсували порт гри на VR-гарнітури компанії Meta. Остання частина покрокової стратегії буде доступна на Meta Quest 3 і 3S навесні цього року.

Це перша VR-версія "Циви" в усій історії серії, то як же вона працюватиме? У грі буде два режими: у першому карта партії проєктуватиметься на стіл гравця через вбудовані камери Meta Quest, у другому ж сам гравець переноситься до віртуального столу з картою і керує своїми юнітами звідти.

Також зміниться темп гри: він стане швидшим, порівняно зі звичними проєктами серії, але також буде можливість змінити швидкість індивідуально під себе.

Відео дня

У VR-версії також буде підтримка багатокористувацького режиму, але тільки з такими ж гравцями віртуальної реальності. Користувачі бачитимуть один одного за столом у вигляді цифрових аватарів.

Раніше ми розповідали, що розробники Civilization 7 відреагували на негативні відгуки гравців у Steam і пообіцяли виправити деякі елементи гри, зокрема застарілий і незручний інтерфейс.

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