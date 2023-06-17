Воно повинно завершити сюжетну лінію головного героя.

The Callisto Protocol була однією з головних ігор минулого року. Правда, хорор від творців культової Dead Space вийшов достатньо посереднім, ще й відзначився поганим технічним станом на релізі. Однак студія Striking Distance не закинула проєкт, а продовжила наповнювати його контентом. Нещодавно розробники анонсували фінальне доповнення.

На офіційному акаунті Тhe Callisto Protocol в Twitter з'явилася публікація, в якій представили Final Transmission. Саме так буде називатися остання добавка до гри. Поки подробиць про DLC мало, але Striking Distance пообіцяла завершити історію головного героя Джейкоба Лі. У тизері, яким супроводили анонс, показали нового ворога, з яким доведеться зіткнутися протагоністу.

"Підготуйтеся до Final Transmission, захоплюючого заключного розділу Тhe Callisto Protocol. Грайте на 48 годин раніше, 27 червня, ексклюзивно на PlayStation, а 29 червня відбудеться ширший реліз на всіх інших платформах", — написали розробники.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок впливає на можливості ворогів.

Протагоніст може роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийшла 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: