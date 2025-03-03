Прем'єра призначена на 4 квітня.

Warner Bros. показала ще один трейлер фільму за Minecraft, цього разу фінальний перед прем'єрою картини 3 квітня.

Цього разу Джек Блек у ролі Стіва показав глядачам Незер, звідки приходять усі монстри, які мучать село шахтаря. Головна відмінність Незера від світу Стіва - відсутність креативу і радості, що в підсумку і знищить світ.

Допомагають Стіву в нелегкій справі порятунку світу герої-попаданці в особі Джейсона Момоа ("Аквамен"), Емми Маєрс ("Венздей"), Себастьяна Юджина Хансена ("Судити по совісті") та Даніель Брукс ("Миротворець").

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Також у самому трейлері насипали фансервісу для шанувальників гри: портал у Незер, піглінгів, гастів, елітри, міні-зомбі на курці. При цьому при кожній такій появі Джек Блек обов'язково голосно і виразно дасть всьому назву, про що вже жартують у соціальних мережах.

Варто зазначити, що цього разу фанати прийняли фільм тепліше. Нагадаємо, що перший тизер "Майнкрафт" став одним із найбільш задизлайканих роликів на ютубі, зібравши 1.8 мільйона пальців вниз.

Однак у коментарях все ще жартують, що це буде або найкращий фільм року, або ж найгірший, а хтось дотримується думки, що це буде "так погано, що аж добре".

Як уже було сказано, фільм "Майнкрафт" вийде в кіно 3 квітня.

Раніше ми розповідали, що Sony показала другий трейлер екранізації Until Dawn. У фільмі сильно змінили сюжет, і від оригінального сценарію гри не залишилося практично нічого.

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