Творець Minecraft Маркус Notch Перссон опублікував нову добірку скріншотів зі своєї гри Levers and Chests, фентезійного рогалика з елементами лутер-шутера.
На знімках можна побачити водяний млин, підземелля і воксельні локації, що нагадують Minecraft. В інтерфейсі помітні персонажі та інвентар, а серед ворогів - зелені зомбі.
Гра створюється студією Bitshift Entertainment, заснованою Перссоном у квітні 2024 року. Він описує проєкт як суміш Borderlands і Dungeons and Dragons з рольовою системою d20.
Наразі у Levers and Chests немає і приблизної дати релізу, і навіть назва ще не остаточна.
Нагадаємо, що раніше Маркус Перссон анонсував Minecraft 2, який теж мав стати Rogue-like проєктом, але пізніше передумав його робити. Розробник хоче зосередитися на створенні інших двох проєктів, які вже перебувають у розробці, один із них якраз Levers and Chests.
Також торік Notch уже показував скріншоти одного зі своїх проєктів, однак навряд чи це Levers and Chests, адже графічно ігри дуже сильно відрізняються.