Нова гра FromSoftware буде менш жорстокою, ніж попередня.

В Armored Core VI Fire of Rubicon зможуть спокійно грати навіть підлітки. Свіжий екшен від знаменитої японської студії FromSoftware отримав низький віковий рейтинг.

Агентство ESRB присудило проєкту позначку "Т" (13+). Згідно з описом на сайті організації, в Armored Core VI будуть стрімкі битви зі знищенням супротивників. Однак останніми стануть роботи або люди в механізованих костюмах. Тому під час боїв від ворогів відлітають тільки металеві частини. У діалогах гри зустрічається згадка вигаданого наркотику, а персонажі іноді застосовують нецензурні слова.

"Бої часто проходять у швидкому темпі, супроводжуються реалістичною стріляниною і великими вибухами — пошкоджені бойові костюми часто розлітаються на вогняні уламки/осколки. Гра містить посилання на вигаданий наркотик у діалогах/тексті (наприклад, "Дозери зійшлися в боротьбі за владу над торгівлею наркотиками Корала"; "ніхто не отримує від цього кайф"; "ти повинен приймати благословення Рубікону сирими... Вдаряє по мізках з хлопком і шипінням"). У грі зустрічається слово "г*вно", — сказано в описі проєкту.

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Armored Core VI Fire of Rubicon: основні подробиці

Це екшен-RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3. Півсотні років тому вона була майже зруйнована загадковою речовиною. Але тепер за контроль над видобутком субстанції почалася боротьба між міжгалактичними корпораціями.

Гравці братимуть участь у протистоянні, як вільні найманці. Вони можуть виконувати замовлення обох сторін, але в один момент доведеться вибрати, кого саме підтримувати.

У Armored Core VI належить управляти мехом, який можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою. Для знищення ворогів дозволяється застосовувати холодну і стрілецьку зброю.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S у 2023 році.

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