Red Dead Online, мультиплеєрний режим вестерну Red Dead Redemption 2, отримав велике безкоштовне оновлення під назвою Blood Money. На честь його релізу власники консолей PlayStation зможуть грати у Red Dead Online до 26 липня не оформляючи підписку PS Plus.
Як повідомила Rockstar, з оновленням Blood Money у Red Dead Online з'явиться три серії злочинних контрактів: "Залізниця", "Джеб Фелпс" та "Блювотер". Кожна серія отримає свою сюжетну історію.
Також гравці зможуть збирати особливу валюту - "капіталі". За неї можна буде відкрити доступ до нових завдань.
Крім того, в межах оновлення Red Dead Online та Red Dead Redemption 2 на ПК отримали підтримку Nvidia DLSS. Ця технологія за допомогою нейромереж збільшує частоту кадрів і робить зображення чіткішим. Таким чином продуктивність RDR2 на ПК збільшилася до 45%.
Трейлер Red Dead Online Blood Money
- Red Dead Online - це багатокористувацький режим Red Dead Redemption 2, де гравець може створити свого персонажа, щоб досліджувати відкритий світ Дикого Заходу і виконувати різні завдання.
- У 2019 році Red Dead Online була номінована на премію Golden Joystick Awards за "Найкращий мультиплеєр".
- В січні 2021 року Rockstar розділила Red Dead Redemption 2 та Red Dead Online. Тепер мультиплеєрний режим вестерну можна придбати окремо.