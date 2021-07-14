З патчем у мультиплеєрі RDR2 з'явиться три серії нових злочинних контрактів, кожна зі своєю сюжетною історією.

Red Dead Online, мультиплеєрний режим вестерну Red Dead Redemption 2, отримав велике безкоштовне оновлення під назвою Blood Money. На честь його релізу власники консолей PlayStation зможуть грати у Red Dead Online до 26 липня не оформляючи підписку PS Plus.

Як повідомила Rockstar, з оновленням Blood Money у Red Dead Online з'явиться три серії злочинних контрактів: "Залізниця", "Джеб Фелпс" та "Блювотер". Кожна серія отримає свою сюжетну історію.

Також гравці зможуть збирати особливу валюту - "капіталі". За неї можна буде відкрити доступ до нових завдань.

Крім того, в межах оновлення Red Dead Online та Red Dead Redemption 2 на ПК отримали підтримку Nvidia DLSS. Ця технологія за допомогою нейромереж збільшує частоту кадрів і робить зображення чіткішим. Таким чином продуктивність RDR2 на ПК збільшилася до 45%.

Трейлер Red Dead Online Blood Money

Red Dead Online - це багатокористувацький режим Red Dead Redemption 2, де гравець може створити свого персонажа, щоб досліджувати відкритий світ Дикого Заходу і виконувати різні завдання.

У 2019 році Red Dead Online була номінована на премію Golden Joystick Awards за "Найкращий мультиплеєр".

В січні 2021 року Rockstar розділила Red Dead Redemption 2 та Red Dead Online. Тепер мультиплеєрний режим вестерну можна придбати окремо.

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Автор: Сергій Коршунов