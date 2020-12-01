Мультиплеєр Red Dead Redemption 2 з'явився на всіх майданчиках, крім Steam.

Мультиплеєрний режим вестерну Red Dead Redemption 2 під назвою Red Dead Online став самостійною грою. З 1 грудня до 15 лютого 2021 року його можна придбати окремо за великою знижкою.

Як заявляли розробники зі студії Rockstar, гра буде доступна на всіх платформах, включаючи консолі нового покоління, де Red Dead Online буде працювати в режимі зворотної сумісності.

Знижки на Red Dead Online:

PlayStation Store – 154 грн (знижка 75%);

Microsoft Store – $ 4,99 (знижка 75%);

Epic Games Store – 154 грн (знижка 75%);

На момент написання замітки Red Dead Online, як окрему гру ще не додали в магазин цифрової дистрибуції Steam. Також варто зазначити, що на консолях PlayStation знижка у 75% на гру буде доступна тільки передплатникам сервісу PS Plus.

Про що Red Dead Online

Red Dead Online – це багатокористувацький режим Red Dead Redemption 2, де гравець може створити свого персонажа, щоб досліджувати відкритий світ Дикого Заходу і виконувати різні завдання. Мультиплеєр з'явився в Red Dead Redemption 2 в 2019 році – через рік після релізу гри на Xbox One та PlayStation 4.

У 2019 році Red Dead Online була номінована на премію Golden Joystick Awards за "Найкращий мультиплеєр".

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Автор: Сергій Коршунов