Модифікація переносить відьмака в Цинтру.

Нещодавно ми розповідали про конкурс модифікацій від CD Project RED і про цікавий мод Tale of Wind, який бере в ньому участь. Сьогодні був опублікований ще один цікавий конкурсант.

Користувач під ніком gerwant30 представив модифікацію Tales of The Witcher, яка розповість про одну з пригод Геральта до подій книг та ігор.

Мод переносить гравця в Цинтру, королівство, яке відіграє велику роль у лорі Відьмака, але яке так жодного разу і не було представлено в іграх. Цирі родом звідси, а місцева королева - бабуся відьмачки.

Моддер з нуля створив локації за допомогою інструментарію від розробників REDkit. Наразі доступні два вступні квести, які мають підготувати гравця до подальших подій мода. Основний фокус у сюжеті зміщений не на порятунок світу, а на звичну роботу відьмака - полювання на монстрів.

Gerwant також переробив і геймплей гри. Щоб зробити його більш імерсивним, моддер уповільнив темп ігрового процесу. Також у планах додати анімації бою з The Witcher 2.

Для ще більшого занурення автор вирішив відмовитися від карти, зробивши гру більш олдскульною, як висловився розробник. Тепер щоб дізнатися дорогу до потрібної локації, Геральту потрібно розпитувати перехожих і місцевих жителів.

Я міг би створити маркери квестів, як в оригінальній грі, але оскільки я хочу надати більш "олдскульний" досвід гри RPG, я вирішив цього не робити.

Мод уже доступний для всіх охочих на Nexus Mods. Автор зазначає, що працює він тільки в некст-ген версії гри, а також вимагає DirectX 12. Щоб почати проходження доповнення потрібно вибрати Tales of The Witcher у вкладці нова гра в головному меню.

Раніше ми повідомляли, що відразу дві студії вихідців із ZA/UM, розробників культової RPG Disco Elysium, одночасно анонсували свої ігри. Обидва проєкти будуть духовними спадкоємцями Disco Elysium.

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