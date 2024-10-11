Фанат розробив мод, у якому Геральт потрапляє до Цинтри / Фото - Nexus Mods

Нещодавно ми розповідали про конкурс модифікацій від CD Project RED і про цікавий мод Tale of Wind, який бере в ньому участь. Сьогодні був опублікований ще один цікавий конкурсант.

Користувач під ніком gerwant30 представив модифікацію Tales of The Witcher, яка розповість про одну з пригод Геральта до подій книг та ігор.

Мод переносить гравця в Цинтру, королівство, яке відіграє велику роль у лорі Відьмака, але яке так жодного разу і не було представлено в іграх. Цирі родом звідси, а місцева королева - бабуся відьмачки.

Моддер з нуля створив локації за допомогою інструментарію від розробників REDkit. Наразі доступні два вступні квести, які мають підготувати гравця до подальших подій мода. Основний фокус у сюжеті зміщений не на порятунок світу, а на звичну роботу відьмака - полювання на монстрів.

Gerwant також переробив і геймплей гри. Щоб зробити його більш імерсивним, моддер уповільнив темп ігрового процесу. Також у планах додати анімації бою з The Witcher 2.

Для ще більшого занурення автор вирішив відмовитися від карти, зробивши гру більш олдскульною, як висловився розробник. Тепер щоб дізнатися дорогу до потрібної локації, Геральту потрібно розпитувати перехожих і місцевих жителів.

Я міг би створити маркери квестів, як в оригінальній грі, але оскільки я хочу надати більш "олдскульний" досвід гри RPG, я вирішив цього не робити.

Мод уже доступний для всіх охочих на Nexus Mods. Автор зазначає, що працює він тільки в некст-ген версії гри, а також вимагає DirectX 12. Щоб почати проходження доповнення потрібно вибрати Tales of The Witcher у вкладці нова гра в головному меню.

Раніше ми повідомляли, що відразу дві студії вихідців із ZA/UM, розробників культової RPG Disco Elysium, одночасно анонсували свої ігри. Обидва проєкти будуть духовними спадкоємцями Disco Elysium.

Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024
Фото Tales of The Witcher 11 жовтня 2024

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