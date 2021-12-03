Магазин дарує Dead by Daylight і while True: learn().

Сервіс Epic Games Store не зраджує своїм традиціям і продовжує щотижня роздавати ігри. Зараз всі бажаючі можуть відвідати магазин і додати в свою бібліотеку Dead by Daylight і while True: learn(). Акція триватиме до 9 грудня, 17: 00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть екшен Godfall у виданні Challenger Edition, яке не включає сюжетну кампанію, і стратегія Prison Architect.

Детальніше про ігри в роздачі

Dead by Daylight - це популярний багатокористувацький хорор від Behaviour Interactive. У проекті проходять матчі за участю вцілілих і маніяка. Перші повинні ховатися і поступово лагодити генератори, щоб відкрити ворота і вирватися на свободу. А лиходієві потрібно ловити інших гравців, вішати їх на гаки і вбивати. У маніяків є різноманітні активні здібності і всіляка зброя.

while True: learn() являє собою головоломку з елементами симулятора. У проекті користувачам належить вирішувати різноманітні завдання, які пов'язані з машинним навчанням, штучним інтелектом і нейромережами. Сюжет в грі присвячений молодому програмісту. Головний герой раптово дізнався, що його кіт краще розбирається в комп'ютерах, ніж він сам. Тепер протагоністу потрібно освоїти машинне навчання і за допомогою візуального програмування створити перекладач з котячої мови на людську. І хоча зав'язка в while True: learn() виглядає несерйозною, в грі повно складних випробувань.

Автор: Назар Степорук