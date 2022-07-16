Лідером несподівано виявилася адаптація Tomb Raider 2018 року.

Ігрові екранізації регулярно з'являлися протягом останніх тридцяти років. І хоча далеко не всі з них виходили якісними, фільмів зібралося предостатньо. Портал Best Casino Sites вирішив провести дослідження на цю тему. Ресурсу вдалося з'ясувати, які адаптації ігор стали найпопулярнішими у всьому світі.

Щоб скласти рейтинг, представники сайту проаналізували пошукові запити в 56 країнах. Отримані результати були оформлені у вигляді графіка. На ньому показується, в якій кількості держав виявилася найпопулярнішою та чи інша екранізація. Окремо дослідники опублікували карту з демонстрацією переможців по регіонах.

"Золоту" позицію в рейтингу зайняв фільм "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року. Він став лідером серед країн Європи, включаючи Україну, а також у Туреччині, Єгипті та Саудівській Аравії.

Умовне "срібло" розділили відносна свіжа стрічка "Мисливець на монстрів" і "Смертельна битва" 1995 року. Перша здобула популярність в Азії, а друга користується культовим статусом в Північній і Південній Америках. А на третьому місці несподівано розташувалася картина "Хітмен: Агент 47".

Рейтинг найпопулярніших ігрових екранізацій

"Tomb Raider: Лара Крофт"; "Мисливець на монстрів" / "Смертельна битва"; "Хітмен: Агент 47"; "Варкрафт"; "Need for Speed: Жага швидкості"; "Оселя зла: Відплата"; "Оселя зла"; "Ремпейдж"; "Кредо Вбивці"; "Angry Birds в кіно"; "D. O. A.: живим або мертвим".

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