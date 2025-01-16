Прем'єра відбудеться 25 квітня 2025 року.

Компанія Sony Pictures показала перший повноцінний трейлер фільму за мотивами хорор-гри "Дожити до світанку" (Until Dawn). Над адаптацією працювали Девід Ф. Сандберг, Гері Доберман і Пітер Стормаре.

Сюжет фільм розповість про дівчину, яка разом із друзями вирушає на пошуки сестри. Компанія приїжджає на закинуту туристичну базу, однак потрапляє в часову петлю. У фільмі спробували повторити механіку з гри, де після смерті потрібно спробувати ще раз.

І все ж автори вирішили не повторювати Until Dawn один в один, а дати гравцям новий досвід. Утім, атмосферу жахіття з гри обіцяють зберегти, як і деякі відсилання до оригінальної історії.

Головні ролі виконали Елла Рубін, Майкл Чіміно, Ю Джі-ен, Бельмонт Камелі та інші. Прем'єра фільму відбудеться 25 квітня 2025 року.

Дожити до світанку трейлер

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року вийшов ремейк Until Dawn. Гра отримала версію для ПК, а також графічні поліпшення. Утім, якогось ажіотажу реліз не викликав: дебют гри на PS5 виявився навіть слабшим, ніж у Concord, а піковий онлайн у Steam склав лише 2607 гравців.

Раніше УНІАН писав, що аніме за "Відьмаком" від Netflix отримало перший трейлер. До озвучки Геральта повернувся Даг Кокл, офіційний голос героя в ігровій трилогії "Відьмак" від CD Projekt.

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