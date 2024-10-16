Кіностудія Sony Screen Gems анонсувала вихід повнометражної адаптації Until Dawn. Прем'єра запланована на 25 квітня 2025 року.
За інформацією видання Deadline, режисером картини виступає Девід Сандберг, відомий за дилогією "Шазам!" і фільмом "Прокляття Аннабель: Зародження зла", а сценарій був написаний Гері Доберманом, який теж працював над франшизою Аннабель, а також написав сценарій для обох адаптацій роману Стівена Кінга "Воно" від Енді Мускетті.
У фільмі знімуться Елла Рубін, Майкл Чіміно, Джі-Єн Ю, Бельмонт Камелі, Одеса Азьон, Майя Мітчелл, а також Пітер Стормар, який зіграв Доктора Гілла в оригінальній грі.
Зйомки стрічки розпочалися в серпні, тож фільм матиме вкрай короткий етап монтажу та постпродакшену.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому вийшов ремейк Until Dawn. Гра отримала версію для ПК, а також графічні поліпшення. Блогер порівняв графіку оригіналу і перевидання, можна помітити, як були перероблені освітлення і модельки персонажів.
Крім того, нещодавно Пітер Стормар, який братиме участь у фільмі, давав натяки на продовження гри у своєму Instagram. Можливо, актор вказував саме на виробництво фільму, а не сиквела гри.
Трохи про Until Dawn
Until Dawn - це інтерактивний горор 2015 року від студії Supermassive Games і видавця Sony Computer Entertainment. Сюжет гри оповідає про вісьмох молодих людей, яким належить виживати на горі Блеквуд, де їхні життя опиняються під загрозою. У грі реалізована система "ефекту метелика", де кожне ухвалене гравцем рішення може змінити хід сюжету. Усі персонажі можуть як вижити, так і загинути залежно від вибору гравця. Геймплей включає дослідження довкілля від третьої особи та пошук доказів для розгадки таємниці.