Стрічкою займається сценарист фільмів "Воно".

Кіностудія Sony Screen Gems анонсувала вихід повнометражної адаптації Until Dawn. Прем'єра запланована на 25 квітня 2025 року.

За інформацією видання Deadline, режисером картини виступає Девід Сандберг, відомий за дилогією "Шазам!" і фільмом "Прокляття Аннабель: Зародження зла", а сценарій був написаний Гері Доберманом, який теж працював над франшизою Аннабель, а також написав сценарій для обох адаптацій роману Стівена Кінга "Воно" від Енді Мускетті.

У фільмі знімуться Елла Рубін, Майкл Чіміно, Джі-Єн Ю, Бельмонт Камелі, Одеса Азьон, Майя Мітчелл, а також Пітер Стормар, який зіграв Доктора Гілла в оригінальній грі.

Відео дня

Зйомки стрічки розпочалися в серпні, тож фільм матиме вкрай короткий етап монтажу та постпродакшену.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому вийшов ремейк Until Dawn. Гра отримала версію для ПК, а також графічні поліпшення. Блогер порівняв графіку оригіналу і перевидання, можна помітити, як були перероблені освітлення і модельки персонажів.

Крім того, нещодавно Пітер Стормар, який братиме участь у фільмі, давав натяки на продовження гри у своєму Instagram. Можливо, актор вказував саме на виробництво фільму, а не сиквела гри.

Трохи про Until Dawn

Until Dawn - це інтерактивний горор 2015 року від студії Supermassive Games і видавця Sony Computer Entertainment. Сюжет гри оповідає про вісьмох молодих людей, яким належить виживати на горі Блеквуд, де їхні життя опиняються під загрозою. У грі реалізована система "ефекту метелика", де кожне ухвалене гравцем рішення може змінити хід сюжету. Усі персонажі можуть як вижити, так і загинути залежно від вибору гравця. Геймплей включає дослідження довкілля від третьої особи та пошук доказів для розгадки таємниці.

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