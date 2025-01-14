До озвучення Білого Вовка повернувся Даг Кокл, офіційний голос героя в трилогії "Відьмак" від CD Projekt.

Netflix представив повноцінний трейлер анімаційного фільму за "Відьмаком" з підзаголовком "Сирени глибин". Він, нагадаємо, з'явиться на стримінгу вже 11 лютого 2025 року.

У повнометражному мультфільмі адаптують оповідання Анджея Сапковського "Трохи жертовності", що увійшло до другої книги за Відьмаком "Меч Призначення". Воно про те, як Геральт із Рівії намагається запобігти війні між людьми і морським народом.

До озвучення Білого Вовка повернувся Даг Кокл, офіційний голос героя в ігровій трилогії "Відьмак" від CD Projekt. Ролі інших персонажів виконав серіальний каст: так, Йенніфер озвучила Аня Чалотра, яка зіграла героїню в серіалі, а роль Лютика отримав Джої Беті, який також виконав цю роль у серіалі від Netflix.

Сапковський виступив творчим консультантом аніме-фільму. За виробництво відповідали корейська Studio Mir, польська Platige Image та американська студії Hivemind.

Відьмак Сирени Глибин трейлер

Що стосується ігрового всесвіту "Відьмака", то головною героїнею, як уже відомо, стане Цирі, вихованка Геральта. Над The Witcher 4 працюють сотні ветеранів студії, кажуть у CD Projekt. Утім, раніше 2027 року гру чекати не варто.

Також у розробці перебуває повноцінний, зроблений з нуля, ремейк першого "Відьмака". Над проектом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, які працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років.

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