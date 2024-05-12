Влітку відбудеться велика презентація гри з релізом до кінця цього року.

Dragon Age Dreadwolf анонсували ще наприкінці 2018 року, але вперше про гру стало відомо в далекому 2015-му. За цей час творці лише опублікували два трейлери без конкретики та поділилися кількома концепт-артами. Однак тепер, судячи з усього, BioWare готова нарешті випустити нову частину культової серії RPG.

Відомий журналіст та інсайдер Джефф Грабб у рамках спеціального випуску подкасту Game Mess підтвердив, що Dragon Age Dreadwolf планують випустити до кінця року, тобто в найближчі пів року.

Інсайдер наголосив, що робота над проєктом просувається успішно, а повноцінна презентація Dragon Age: Dreadwolf запланована на літо 2024 року, імовірно, під час Summer Game Fest або на окремому івенті видавця.

Ми досі не знаємо практично нічого про нову Dragon Age, крім того, що з моменту анонсу гра пережила численні зміни, доопрацювання, звільнення розробників та інші негаразди.

Є відомості, що спочатку її планували зробити багатокористувацькою, але на початку 2021 року напрямок розробки кардинально змінився. Відтоді гра перетворилася на одиночну екшен-RPG із повноцінною історією. Згадується, що частина сюжету гри розгортатиметься на території імперії Тевінтер, а за своєю боївкою вона нагадує Final Fantasy XV.

Якщо інформація підтвердиться, то релізна перерва між прем'єрою Dragon Age: Inquisition і наступною частиною складе рівно 10 років. Тоді як перші три гри в серії вийшли з часовим проміжком у 5 років.

Зазначимо, що Dragon Age: Inquisition отримала дуже високі оцінки в пресі і була визнана найкращою грою 2014 року за версією The Game Awards і багатьох авторитетних видань. Водночас фанати прийняли "Інквізицію" прохолодніше, критикуючи занадто сильний акцент на екшен і гринді.

Вихід Dragon Age 4 цього року також може означати, що релізу нової Mass Effect доведеться чекати менше. Наразі гра перебуває на стадії попереднього виробництва, а повноцінно ним займуться вже після виходу Dragon Age. Можливо, пограти в нову частину легендарної космоопери ми зможемо в найближчі кілька років.

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