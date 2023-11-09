У кращому випадку реліз нової частини космоопери відбудеться в кінці 2026 року.

Розробники нової Mass Effect на честь щорічного дня N7 випустили декілька тизерів наступної частини знаменитої Sci-Fi серії, в яких показали одного з персонажів. Потім був опублікований арт із дівчиною з тизерів. На цьому – все.

Ніяких нових подробиць про гру, яку анонсували ще у 2020 році, у BioWare не повідомили, не кажучи вже про приблизні терміни випуску. І схоже, причина в тому, що показувати й розповідати поки особливо й нічого. Надійний інсайдер Том Хендерсона попередив, що чекати релізу наступної Mass Effect доведеться три або навіть чотири роки.

Він не вказав джерела, але з огляду на послужний список Хендерсона, пограти в нову частину легендарної космоопери ми зможемо не раніше кінця 2026 року, а в гіршому випадку – в 2027 році.

Якщо припустити, що реліз нової частини відбудеться в 2027 році, то перерва між прем'єрою Mass Effect Andromeda і наступною частиною складе майже 10 років. Тоді як вся оригінальна трилогія вийшла з часовим проміжком в 6 років.

Наразі наступна частина Mass Effect знаходиться на стадії попереднього виробництва, а основна частина розробників BioWare сфокусована на Dragon Age 4. З чуток, її реліз запланований на майбутній рік, але можливий перенос на 2025-й.

Тизер нової частини Mass Effect

Про серію Mass Effect

Mass Effect – це культова серія рольових ігор від студії BioWare. Дії оригінальної трилогії розгортається в XXII столітті.

Головним героєм перших трьох частин франшизи був капітан космічного корабля "Нормандія" Шепард. Історія розповідає про боротьбу з древніми інопланетними машинами, відомими як жниці. Трилогія отримала визнання як і критиків, так і гравців, зібравши безліч нагород.

Вже відомо, що наступна глава Mass Effect продовжить події оригінальної трилогії. Однак розробники не розкрили, який з фіналів третьої частини буде вважатися канонічним.

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