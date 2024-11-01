Зараз у гри 79% позитивних відгуків у Steam.

Dragon Age: The Veilguard, що нещодавно вийшла, встановила новий рекорд серед усіх проєктів студії BioWare за кількістю гравців у Steam. У перший же день після релізу понад 70 тисяч осіб одночасно грали в нову RPG.

Dragon Age: The Veilguard змогла перевершити попередній рекорд Mass Effect Legendary Edition, максимальний онлайн якої склав 59 тисяч гравців. Примітно, що минула гра серії Dragon Age: Inqusition досягла лише 5 тисяч гравців у момент пікового онлайн у червні цього року.

На момент написання новини відгуки гравців виглядають вельми позитивно. З більш ніж 3 тисяч користувацьких відгуків, 79% гравців відгукуються про гру позитивно. Ті, хто грав, відзначають хороший технічний бік проєкту і цікавий геймплей, але деякі гравці залишилися незадоволені сценарієм і опрацюванням діалогів.

Відео дня

Dragon Age: The Veilguard вийшла 31 жовтня на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Це перша гра легендарної серії за останні 10 років.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилися новини про ще одну не менш легендарну гру від BioWare: провідний розробник нової Mass Effect заявив, що нова частина серії не буде схожа на The Veilguard.

Вас також можуть зацікавити новини: