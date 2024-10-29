Глава розробки та виконавчий продюсер Майкл Гембл точно знає, яким є бачення команди.

Головний розробник наступної Mass Effect Майкл Гембл розповів, що в новій частині легендарної космоопери залишать "зрілий тон" і фотореалізм попередніх ігор серії. Принаймні, доти, доки він буде "у керма".

Розробник вирішив прояснити цей момент після численних запитань з боку фанатів, які вже ознайомилися з оглядами Dragon Age: The Veilguard і не особливо зраділи "барвистому" тону гри та "піксарівській" стилістиці.

Гембл підкреслив, що, хоча Dragon Age і Mass Effect створюються однією студією, над ними працюють різні команди.

Mass Effect – це Mass Effect. Робота над науково-фантастичною RPG сильно відрізняється від створення будь-якої іншої RPG, особливо за іншою франшизою. Їй потрібна своя любов – пояснив Гембл.

Насамкінець керівник зазначив, що в питанні тону оповіді BioWare орієнтується на оригінальну трилогію, а не на Andromeda, яка свого часу зазнала критики через більш "легкі" та несерйозні діалоги.

До релізу нової Mass Effect ще далеко, а про саму гру майже нічого не відомо. Фанати сподіваються, що 7 листопада на щорічний день N7 автори Mass Effect поділяться черговим тизером. Згідно з попередніми витоками, Mass Effect 4 може вийти не раніше 2029 року, що вписується в тривалі строки, які стали нормою для BioWare.

Якщо припустити, що реліз нової частини відбудеться у 2029 році, то перерва між запуском Mass Effect Andromeda і наступною частиною складе 12 років. Тоді як уся оригінальна трилогія Mass Effect свого часу вийшла з часовим проміжком у 6 років.

Єдиний на сьогодні трейлер нової частини Mass Effect

Про серію Mass Effect

Mass Effect – це культова серія рольових ігор від студії BioWare. Дії оригінальної трилогії розгортаються у XXII столітті.

Головним героєм перших трьох частин франшизи був капітан космічного корабля "Нормандія" Шепард. Історія розповідає про боротьбу з древніми інопланетними машинами, відомими як Женці. Оригінальна трилогія отримала визнання як і критиків, так і гравців, зібравши купу нагород.

Підтверджено, що наступна глава Mass Effect продовжить події оригінальної трилогії. Але автори не розкрили, який із фіналів третьої частини вважатиметься канонічним.

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