Журналісти відзначають сюжет і опрацювання персонажів.

Ембарго на рецензії на Dragon Age: The Veilguard спало і в мережі з'явилися перші огляди. Гра отримала досить теплий прийом від журналістів.

IGN поставила Dragon Age: The Veilguard 9 із 10 балів. Видання порівнює гру зі Star Wars: KOTOR у плані левелдизайну. Локації тут являють собою такі ж витіюваті та продумані коридори. BioWare прийняла правильне рішення, відмовившись від повністю відкритого світу, підкреслює журналіст.

Також IGN хвалить бойову систему, зазначаючи, що розробники змогли знайти баланс між екшеном Dragon Age: Inqusition і тактикою з Dragon Age: Origins. Бій можна ставити на тактичну паузу, віддавати накази напарникам, взагалі все за класикою серії.

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Ну і, зрозуміло, куди без сюжету Dragon Age. Видання Eurogamer, яке поставило грі максимальний бал, відзначає глибоке опрацювання супутників головного героя. Гра досліджує складні теми про прийняття себе, особисті травми, батьківство. При цьому любовні лінії стали робити більший акцент саме на емоційний зв'язок, а не тілесний.

Але не всі залишилися задоволені головним квестом: видання VGC скаржиться, що основні завдання в Dragon Age: The Veilguard залишають неоднозначне враження. Гра часто заповнює квести репетативними активностями зі знищення джерел Мора.

Геймплеєм журналіст VGC також залишився не вражений. Бої в грі хоч і цікаві, але зайва живучість гравців сильно затягує битви, через що вони швидко набриднуть. Один із небагатьох елементів гри, який сподобався критику, - вже згадані компаньйони. Їхні історії цікаві та багатогранні, а добре прописані діалоги дають змогу гравцеві помітити це.

Мабуть найбільш спірною темою до виходу гри був графічний стиль, який обрала BioWare. Гравці боялися, що похмурий світ Тедаса перетвориться на барвистий мультик. Однак журналіст з XboxEra запевняє, що хоч The Veilguard вийшла набагато яскравішою, ніж минулі частини серії, в ядрі світу все ще лежить гниль і мор. Хоч проєкт не напирає на натуралістичну жорстокість, це не "щаслива" гра, заявляє журналіст.

Реліз Dragon Age: The Veilguard заплановано на 31 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Наразі середня оцінка проекту на Metacritic зафіксувалася на позначці в 83 бали.

Нагадаємо, що раніше BioWare публікувала системні вимоги для нової Dragon Age. Технічно гра вийшла досить демократичною: для мінімальних налаштувань вистачить відеокарти GTX 970 з 2 ГБ відеопам'яті.

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