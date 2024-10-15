Почати грати в нову RPG від BioWare вийде вже з відеокартою Nvidia GTX 970 або AMD Radeon R9 290X.

31 жовтня вийде нова гра за франшизою Dragon Age, на яку фанати чекали 10 років. На честь скорого запуску Bioware поділилися фінальними системними вимогами гри. Загалом, вони виявилися невисокими, особливо за стандартами 2024 року.

Почати грати в Dragon Age: The Veilguard вийде вже з відеокартою Nvidia GTX 970 / GTX 1650 або AMD Radeon R9 290X, але доведеться задовольнятися роздільною здатністю 1080p і 30 к/c. Ну а щоб насолодитися всією красою ПК-версії, та ще з трасуванням променів, знадобиться Nvidia RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX.

Мінімальні (1080p, 30 fps, "низькі" налаштування графіки)

Відео дня

Процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 3 3300X

Відеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 або AMD Radeon R9 290X

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Рекомендовані (1440p/30fps або 1080p/60 fps, "високі" налаштування графіки)

Процесор: Intel Core i9-9900K або AMD Ryzen 7 3700X

Відеокарта: NVIDIA RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700XT

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

"Ультра" (2160p/60fps, "ультра" налаштування графіки)

Процесор: Intel Core i9-12900K або AMD Ryzen 9 7950X

Відеокарта: NVIDIA RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Трасування променів увімкнено (1440p/30 fps, "ультра" налаштування графіки)

Процесор: Intel Core i9-9900K або AMD Ryzen 7 3700X

Відеокарта: NVIDIA RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Трасування променів увімкнено + Ultra RT (2160p/30 fps, "ультра" налаштування графіки)

Процесор: Intel Core i9-12900K або AMD Ryzen 9 7950X

Відеокарта: NVIDIA RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Також розробники підтвердили, що вони не будуть використовувати Denuvo або іншу DRM-систему для захисту Dragon Age: The Veilguard. У зв'язку з цим на ПК не буде попереднього завантаження, зазначили в BioWare. Крім ПК, гра також вийде на PS5 і Xbox Series.

Нагадаємо, The Veilguard є продовженням Inquisition, яка вийшла у 2014 році. Гра отримала дуже високі оцінки в пресі і була визнана найкращою грою року за версією The Game Awards і багатьох авторитетних видань. Водночас фанати прийняли "Інквізицію" прохолодніше, критикуючи занадто сильний акцент на екшен і грінд, а також брак опрацьованих активностей.

Близький вихід нової Dragon Age також означає, що ми стали на крок ближче до релізу Mass Effect 4, який анонсували одночасно з The Veilguard ще у 2020 році. Можливо, пограти в нову частину легендарної космоопери ми зможемо в найближчі кілька років.

Вас також можуть зацікавити новини: