Значення матимуть тільки рішення, ухвалені в Dragon Age Inquisition.

У Dragon Age: The Veilguard не буде зв'язку з ухваленими рішеннями в перших двох частинах серії. Враховуватимуться лише вибори з Dragon Age Inquisition. Про це заявив креативний директор проєкту Джон Еплер в інтерв'ю для IGN.

Еплер розповів, що в Dragon Age: The Veilguard симуляція раніше прийнятих рішень реалізована через опитування гравця на початку гри. Перед тим як вирушити в пригоду, користувачеві поставлять кілька запитань, пов'язаних із виборами Інквізитора в Dragon Age: Inquisition: хто був його любовним інтересом, зупинив він або врятував Соласа, розпустив він Інквізицію або передав її церкві. При цьому розробник наголосив, що тут не існує "канонічних" рішень, Dragon Age це насамперед особиста історія.

Джон розповів, що рішення відкинути подію перших двох частин серії пов'язане зі зміною регіону, де відбуваються дії Dragon Age: The Veilguard. Origins і друга частина розгорталися в Південному Тедасі, коли як нова гра відбуватиметься в Північному Тедасі. У світі гри ці регіони занадто сильно відрізняються географічно і соціополітично, щоб події одного краю впливали на інший. При цьому Bioware не хоче робити відсилання заради відсилання, вона намагається уникати моментів, коли події та персонажі минулих частин згадуються лише у двох словах у випадковому діалозі. Але й вдавати, що подій старих ігор не було розробники не планують, наголосив Еплер:

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Ніколи не виникає відчуття: "О, цього рішення не існує". Але, можливо, ми не зачіпаємо його в цій конкретній грі. Як в Inquisition не було всіх рішень з Origins, як у DA2 не було всіх рішень з Origins, так і в цій грі ми не збираємося суперечити їм. Просто ми не завжди будемо посилатися на нього безпосередньо.

Реліз Dragon Age: The Veilguard планується на 31 жовтня. Гра вийде на ПК, PS5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що перше сюжетне DLC для Starfield отримало дату релізу. Гравцеві належить розкрити таємницю занепаду планети Ва'руун'кай, якою править прихований клан.

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