В основному це персонажі GTA 4.

У спільноті шанувальників Grand Theft Auto почали спливати теорії про те, що в новій частині серії можуть з'явитися знайомі герої з попередніх ігор.

Фанати вважають, що в майбутній грі можуть знову з'явитися знайомі обличчя, насамперед із легендарної Vice City та аддона The Ballad of Gay Tony до GTA 4. Особливий інтерес викликав Джеррі Каповіц, персонаж, якому вдалося покинути Ліберті-Сіті з алмазами, висловлював бажання перебратися в південні краї. Шанувальники вважають, що саме в новій GTA він нарешті здійснить свій план.

Не оминули увагою і Луїса Лопеса, головного героя The Ballad of Gay Tony. Живий і неушкоджений після подій GTA 4, цей персонаж, на думку гравців, ідеально вписався б у яскраву атмосферу майбутньої гри. Підігріває інтерес і той факт, що актор, який озвучував Луїса, взаємно підписаний у соціальних мережах на виконавицю Люсії в GTA 6.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що троль витратив цілий місяць, щоб відтворити злитий геймплей GTA 6 і обдурити інтернет. І у нього вийшло, за день його "злив" набрав 750 тисяч переглядів і привернув увагу блогерів у X.

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