Випустити GTA 6 все ще планують восени 2025 року, але дата релізу цілком може сповзти до початку 2026-го.

Про GTA 6 уже як рік немає жодних новин – другий трейлер Rockstar цього року так і не показала, хоча фанати сподівалися. Видавець гри, компанія Take-Two, розуміє, що гравці втомилися чекати, але закликає запастися терпінням.

У недавньому інтерв'ю керівник Take-Two Interactive Штраусс Зельник запевнив, що наступна частина Grand Theft Auto перевершить будь-які ваші очікування. За його словами, розробники роблять дещо, що геймери не можуть собі уявити.

Наші команди зосереджені на створенні чогось нового, чогось, про що ви навіть не замислювалися. Ви думаєте, що знаєте, чого від неї [GTA 6] чекати, але насправді вона буде масштабнішою, насиченішою та красивішою, ніж усі очікують – Штраусс Зельник.

Що стосується фанатів та їхнього розчарування через довге очікування, Зельник заявив, що розуміє їхні почуття, втім, компанія не планує випускати гру завчасно. GTA 6 вийде, коли буде готова.

Випустити Grand Theft Auto VI все ще планують восени 2025 року. Спочатку тільки на консолях PlayStation 5 і Xbox Series S/X. Через певний проміжок часу має з'явитися версія і для ПК.

При цьому ходять чутки про перенесення релізу GTA 6 на першу половину 2026 року. Причиною цього називають відставання від графіка розробки через дистанційний формат роботи Rockstar. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер говорив, що він буде "шокований", якщо гра дійсно вийде вчасно.

GTA 6: що відомо про найочікуванішу гру в історії

Дія розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. На нас чекає два протагоністи – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як "сучасні Бонні та Клайд".

Про геймплей поки що все не дуже зрозуміло. У єдиному на сьогодні трейлері показали нарізки кат-сцен, різні локації з краєвидами Вайс-Сіті та низку ігрових активностей, які властиві серії Grand Theft Auto.

GTA 6 отримає масштабний мультиплеєрний режим. Rockstar планує протягом "багатьох років" випускати для гри платний контент – очевидно, для мультиплеєра.

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