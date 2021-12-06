Виникає резонне питання: а як так вийшло?

Гравці в The Elder Scrolls V: Skyrim часом ставлять дуже дивні рекорди. Один з них належить відвідувачу форуму Reddit під псевдонімом tekonus. Він провів у знаменитій екшен-RPG 1006 годин, але навіть не пройшов основну сюжетну лінію.

Як доказ ентузіаст опублікував скріншот зі своєю статистикою. Завдяки картинці стало відомо, що у tekonus є тільки 17 з 75 досягнень. Це означає, що користувач не пройшов багато другорядних завдань, не брав участі в ланцюжках квестів гільдій і навіть активно не прокачувався.

Виникає резонне питання: чим займався гравець протягом тисячі годин? Невже він просто бродив по локаціях? Як виявилося, правда недалека від цього припущення. Tekonus захоплюється модифікаціями, тому багато часу проводить за їх налаштуванням. Ентузіаст любить покращувати The Elder Scrolls V: Skyrim і бачити, як моди змінюють проект. Потім він видаляє фанатські творіння і пробує нові. Ось чому Tekonus проводить так багато часу у відомій екшен-RPG, але при цьому майже не грає.

Інші незвичайні досягнення користувачів в Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Фанат під псевдонімом TheFogFrog пройшов Skyrim за допомогою одних лише вудок.

Автор: Назар Степорук